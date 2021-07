Premier Izraela ostrzega giganta. Grozi bojkotem firmy

Naftali Bennett, premier Izraela, grozi Alanowi Jope'owi bojktem firmy Unilever. Wszystko to pokłosie decyzji spółki należącej do amerykańskiego giganta - producenta lodów Ben & Jerry's - o wstrzymaniu sprzedaży na terytoriach okupowanych przez Izrael.

Bennett poruszył ten temat podczas rozmowy telefonicznej z dyrektorem generalnym Unilever, Alanem Jope'em. Nazwał ten ruch "rażącym środkiem antyizraelskim" i powiedział, że rząd podejmie "agresywne działania przeciwko wszelkim środkom bojkotu wymierzonym w ludność cywilną". Słowa premiera Izraela przytoczyło jego biuro prasowe, na co powołuje się Reuters.

Bennett ostrzegł o "poważnych konsekwencjach". Wezwał też Stany Zjednoczone do wymuszenia zmiany decyzji na spółce, powołując się na antybojkotowe przepisy.

Zobacz także: Wojna o polską świnię. "Co godzinę upadają 3 gospodarstwa"

Większość krajów uważa, że ​​izraelskie osiedla na ziemi palestyńskiej są nielegalne. Izrael to kwestionuje. Ben & Jerry's natomiast uznała, że pozostanie na tych terenach byłoby legitymizowaniem działań Izraela, co jest sprzeczne z wartościami firmy.

Z kolei Lapid stwierdził, że jest to "haniebna kapitulacja" wobec antysemityzmu i palestyńskiego ruchu Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), który wzywa do całkowitego bojkotu gospodarczego Izraela.