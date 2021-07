Zadłużenie Skarbu Państwa od początku roku wzrosło o 36 mld zł

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ogłosił sukces i powiedział, że po czerwcu w budżecie państwa jest ponad 25 mld zł nadwyżki. Jednak w tym samym czasie zwiększa się zadłużenie Skarbu Państwa. W czerwcu wzrosło do 1 bln 133,6 mld zł.

Oznacza to, że od początku tego roku zadłużenie wzrosło o ok. 36 mld zł. Z kolei w ciągu ubiegłego roku zwiększyło się o nieco ponad 124 mld zł. Zatem łącznie, od początku 2020 roku, przyrost długu wyniósł ok. 160 mld zł.