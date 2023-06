Premier komentuje zakupy ropy z Rosji przez Orlen. "Republika Czeska nie ma dostępu do morza"

Orlen wciąż sprowadza ropę naftową z Rosji do rafinerii w Litvinowie w Czechach. Premier zapytany o tę kwestię podkreślił, że sytuacja naszych sąsiadów jest inna od Polski. – My mamy dostęp do morza, a Czesi – nie – stwierdził Mateusz Morawiecki. Zaatakował też redakcję TVN, do której należy dziennikarz zadający pytanie.