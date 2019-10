Premier Mateusz Morawiecki: decyzja ws. 30-krotności składki na ZUS po wyborach

Decyzja w sprawie zniesienia 30-krotności składki na ZUS zapadnie po wyborach, o czym powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Interią, cytowaną przez PAP. - My ujęliśmy tę kwestię w ustawie budżetowej zaproponowanej Sejmowi, ale oczywiście Sejm ostatecznie zadecyduje, jaki będzie kształt tej ustawy – dodał premier.

W projekcie budżetu na 2020 r. założono zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tj. zniesienia 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. To rozwiązanie ma jednak poważne wady. Jak pisze "Rzeczpospolita", uderzy bowiem w usługi finansowe, rynek specjalistów i ekspertów, których i tak w Polsce wciąż nie ma za dużo. Zniesienie tzw. 30-krotności ZUS podwyższy koszty pracy, co z kolei zmniejszy atrakcyjność naszego kraju do prowadzenia działalności przez zagraniczne firmy.