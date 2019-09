Premier Morawiecki: "pułapka średniego dochodu, trzeba iść w stronę zachodu"

- Pracownik nie może być traktowany wyłącznie jako koszt. Pracownik to człowiek. A jeśli już z ekonomicznego i biznesowego punktu widzenia patrzymy – to przede wszystkim warto inwestować w pracowników. Lepiej opłacony pracownik będzie miał większą motywację do wydajnej pracy - stwierdził w wywiadzie dla "Gościa Niedzielnego" premier Mateusz Morawiecki, fragmenty wywiadu publikuje PAP.