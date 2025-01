Gigantyczna farma wiatrowa na Bałtyku. Premier składa obietnicę ws. cen energii

- Dzisiaj symbolicznie otwieramy wielką inwestycję o wartości 30 mld zł i mocy 1,5 GW. To jest coś, co przekracza właściwie dotychczasowe miary i wyobrażenia o elektrowniach wiatrowych . Mówimy o największych turbinach na świecie oraz o przyszłości polskiej energii, ponieważ ta wielka inwestycja jest zaledwie częścią gigantycznego projektu w polską energetykę - powiedział w czwartek premier Donald Tusk.

Morska Farma Wiatrowa Baltica 2

Baltica 2 to projekt morskiej farmy wiatrowej o mocy około 1,5 GW. Będzie to jedna z największych farm wiatrowych na świecie. Inwestycja realizowana jest przez Polską Grupę Energetyczną i Orsted - duńską firmę specjalizującą się w morskiej energetyce wiatrowej, której większościowym udziałowcem jest duński skarb państwa.

Będzie wyposażona w 107 turbin o mocy 14 MW każda. Wartość projektu to ok. 30 mld zł, z czego zaangażowanie Polski (PGE) to ok. 15 mld zł; ok. 6 mld zł pochodzi ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Eksploatacja farmy wiatrowej ma się rozpocząć w 2027 roku.