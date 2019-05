Prezentacja firmy była katastrofą. Teraz oświadczenie zarządu podbija sieć

Na zmasowaną krytykę postanowił odpowiedzieć zarząd firmy działającej w branży marketingowej. Zapewnił, że wystąpienie było znakomite? Zarzucił krytykom, że "to nie ludzie, to wilki"? Nic z tych rzeczy.

Firma postanowiła się z wpadki wytłumaczyć. I to w taki sposób, którego nikt by się nie spodziewał:

"Sprawa się skomplikowała jak 10 minut przed prezentacją Michał zadzwonił do Błażewicza i trzęsącym się głosem oświadczył “Grzesiek, ja to pi++++le, jestem tak zestresowany. Nie wychodzę na scenę.” W ciągu 5 min stosując groźby karalne udało się go przekonać. Efekt był jaki był. K+++a, serio wszystkich przepraszamy" - czytamy w oświadczeniu na profilu Grzegorza Błażewicza, szefa Sales Manago.