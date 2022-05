Prezes Getin Noble Banku rezygnuje ze stanowiska

Artur Klimczak zostanie powołany do rady nadzorczej?

Do czasu powołania nowej osoby na stanowisko prezesa pracami zarządu Getin Noble Banku będzie kierowała osoba wyznaczona przez radę nadzorczą spośród obecnego składu zarządu.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od głównego akcjonariusza Getin Noble Banku , intencją Leszka Czarneckiego jest zaproponowanie kandydatury Artura Klimczaka do rady nadzorczej banku.

Nowy plan naprawy Getin Noble Bank

Getin Noble Bank złożył w kwietniu do KNF nowy plan naprawy zawierający pakiet działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych banku do 2027 roku - poinformował bank w raporcie.