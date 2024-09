Prezes UTK zdecydował ws. PKP Cargo. "Kluczowe dla polskiej gospodarki"

PKP Cargo jest kluczowe dla polskiej gospodarki - wyjaśnia prezes UTK

Wniosek o rozwiązanie umowy złożyły PKP Polskie Linie Kolejowe, uzasadniając go nieregulowaniem przez PKP Cargo opłat za korzystanie z infrastruktury oraz nieprzestrzeganiem umów dotyczących wpłat gwarancji finansowej.

PKP Cargo ma największy udział na rynku przewozów towarowych w Polsce, a żaden inny przewoźnik nie dysponuje odpowiednim potencjałem, by zastąpić jego udział. Rozwiązanie umowy mogłoby także negatywnie wpłynąć na gospodarkę oraz bezpieczeństwo kraju, w tym wojskowe. PKP Cargo jest obecnie objęta postępowaniem sanacyjnym, co również wpłynęło na decyzję UTK.

Problemy PKP Cargo

Spółka ma jednak spore problemy finansowe. 25 lipca sąd rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, w którym postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika - PKP Cargo. PKP Cargo jest w trakcie zwolnień grupowych, które ruszyły 14 sierpnia i mają potrwać do końca października. Ze spółki ma odejść do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4.142 pracowników.