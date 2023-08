Prezydent ogłosił datę wyborów. Będą bardzo drogie

Krajowe Biuro Wyborcze szacuje, że liczba lokali wyborczych w nadchodzących wyborach parlamentarnych wzrośnie o około 15 proc., czyli w granicach 4 tys. Dziś lokali do głosowania jest 27 tys.

To będą drogie wybory

"Zmiany organizacyjne sprawią, że nadchodzące wybory będą rekordowo drogie. Przede wszystkim dlatego, że przy 4 tys. nowych lokali trzeba będzie zrekrutować dodatkowo ponad 20 tys. osób, tak by w każdym obwodzie mogła działać minimum pięcioosobowa komisja" - wyliczał ostatnio "Dziennik Gazeta Prawna".

Większe diety dla członków komisji wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza zwiększyła diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu. P rzewodniczący komisji zarobią 800 zł, a nie jak dotychczas 500 zł, ich zastępcy - 700 zł zamiast 400 zł, a członkowie obwodowych komisji wyborczych – 600 zł zamiast 350 zł.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.