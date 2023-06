Prezydent Świnoujścia zwrócił się do prezesa Kaczyńskiego. "Moją radość zakłóca jeden problem"

Problem z dostępem do plaży

Nagłośnił w ten sposób problem z dostępem do plaży. W kwietniu wojewoda zachodniopomorski wyznaczył strefę ochronną wokół świnoujskiego gazoportu . Decyzję tę podjął w następstwie wojny w Ukrainie. W efekcie mieszkańcy stracili dostęp do plaży na Warszowie i dwóch zabytków: Fortu Gerharda oraz latarni morskiej. Dostać się do nich można wyłącznie od strony wody

Prezes PiS-u musiał dostrzec protestujących, gdyż odpowiedź na słowa prezydenta Świnoujścia rozpoczął tak: pan prezydent wspomniał o pewnym społecznym problemie, o którym ja też chciałem wspomnieć, bo widziałem go tutaj, przyjeżdżając. Chodzi o dostęp do plaży, o możliwość realizowania tego, co było podstawą do życia – stwierdził.