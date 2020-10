Poznań. PKP mierzy się z wściekłością pasażerów. Po remoncie pociągi jeżdżą wolniej

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza", która przypomina, że trasa kolejowa na linii Poznań-Piła oddana do użytku została pod koniec ubiegłego roku - po przeszło dwuletnim remoncie. Kosztowała 615 mln złotych, a sfinansowano ją dzięki unijnym środkom.

Pociągi po 100-kilometrowym odcinku miały jeździć znacznie szybciej - nawet do 120 km/h. Jednak pasażerowie informują, że rzeczywistość ma się zgoła inaczej, gdyż na trasie trwa kolejny remont, który uniemożliwia pociągom rozwinięcie wspomnianej prędkości.

PKP. Remont... którego nie ma

Zobacz: Spółki komandytowe objęte CIT-em. Wymowny komentarz eksperta

Co ciekawe, pasażerowie nie dostrzegli żadnych prac remontowych na torach wspomnianej trasy. PKP PLK wyjaśnia, że to nie na trasie między Poznaniem a Piłą trwa remont. Na funkcjonowanie tej trasy wpływa... inny remont, który toczy się na sąsiedniej linii z Poznania do Szczecina.