Produkcja przemysłowa we wrześniu. GUS pokazał nowe dane

Według najnowszego raportu GUS, we wrześniu odnotowano niewielki spadek produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Produkcja była niższa o 0,3 proc., podczas gdy we wrześniu 2023 r. notowano spadek o 3,3 proc. w stosunku do września 2022 r.