Produkcja przemysłowa wystrzeliła i bije rekord. Rok wcześniej otrzymała pierwszy cios

Wszystko drożeje, nie tylko w Polsce, przemysł był zamknięty, cała masa działalności upadła, ogrom ludzi stracił dochody, a tu wszystko rośnie. Na papierze. Jeśli spadła produkcja, a rządy dodrukują i zasilą pustą walutą, wszystko wygląda idealnie na pierwszy rzut oka, jak się przyjrzysz zauważysz że to nie ma sensu, mimo krachu rośnie, mimo spadku sprzedaży zyski idą w górę. To wszystko to pusty pieniądz, który walnie bardzo szybko i niespodziewanie.