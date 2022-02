Prof. Hausner apeluje do rządu: "Powołajcie ludzi"

W którym kierunku zmierza polska gospodarka? Prof. Jerzy Hausner, były wicepremier i minister gospodarki przyznał, że nie potrafi tego odczytać. - Widzę jakiś rodzaj rozedrgania, zastanawiania się, co z tym fantem zrobić. Fakt, że proponuje się zmianę ministra finansów, że w takiej sytuacji wprowadzono tak nieudaną a kolosalną zmianę podatkową, zawierającą poważne błędy legislacyjne… Powiedziałbym, że to jest niewiarygodne, że coś takiego zostało zafundowane - mówił w programie "Money. To się liczy". Rząd Prawa i Sprawiedliwości przez pierwsze lata korzystał z koniunktury gospodarczej, lecz nawet wtedy premier Mateusz Morawiecki jawił się ekonomistom jako osoba mająca pojęcie, w jakim kierunku gospodarczym ma się rozwijać Polska. - Stosunkowo szybko zyskał pozycję odpowiedzialnego za gospodarkę jako wicepremier. A kto dzisiaj za nią odpowiada? Kto odpowiada za sytuację w Turowie, za sytuację energetyki? Nie wiadomo - punktował ekonomista. Zdaniem naszego...