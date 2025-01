Prokuratura reaguje na zawiadomienie Obajtka. Jest śledztwo

Zawiadomienie, w którym Daniel Obajtek, obecnie europoseł PiS, odnosił się do sytuacji Orlenu oraz działań obecnego zarządu, w grudniu zeszłego roku wpłynęło do Prokuratury Krajowej, po czym - zgodnie z właściwością miejscową - ponieważ w Płocku znajduje się siedziba i główny zakład produkcyjny spółki, zostało przekazane do tamtejszej prokuratury okręgowej.