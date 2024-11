Prywatyzacja szpitali. Minister zdrowia: nie ma mowy

- Daję słowo honoru, nie ma mowy o żadnej prywatyzacji w tej ustawie. Nigdy nie było, ale nawet to, co mogło być tak odczytane, zostało z niej wykreślone - zapewniła na antenie Polsat News minister zdrowia Izabela Leszczyna, odnosząc się do projektu ustawy o reformie szpitalnictwa.