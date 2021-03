Przedszkola i żłobki zamknięte od poniedziałku. Jest rozporządzenie ws. zasiłku opiekuńczego

Zasiłek wynosi 80 proc. wynagrodzenia i wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dodatkowo, jak wynika z projektu rozporządzenia MEiN, wprowadzono ograniczenie, które ma pozwalać na prowadzenie zajęć jedynie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Ma to zapewnić dzieciom dostęp do zajęć mimo zamknięcia placówek stacjonarnych.

- Wszystkie obostrzenia i wyłączenia w oświacie są do 9 kwietnia. Co dalej? Wszystko zależy od naszej odpowiedzialności. Jeśli jako społeczeństwo ją wykażemy, to umożliwimy powrót dzieci do przedszkoli i szkół jeszcze w kwietniu - powiedział w czwartek dla PAP minister Czarnek.