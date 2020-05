Przekop Mierzei Wiślanej. Konferencja Dudy. Nie wpuszczono aktywistów

Morawiecki mówił m.in. o funduszu inwestycji publicznych czy tarczach antykryzysowych. Czyli tym, co rząd zaprezentował ponad 2 miesiące temu. Dziś - przy słabszych sondażach prezydenta - okazuje się, że w dużej mierze będzie to "plan Dudy".

Sztuczna wyspa ma stać się czymś w rodzaju ostoi przyrody. Inwestorzy zapowiadają, że powstaną na niej cenne przyrodniczo łąki i miejsce idealne do gniazdowania ptaków. Co ważne, turyści nie będą mieli na nią wstępu.

Przekop Mierzei Wiślanej to jedna z flagowych inwestycji rządu PiS. Według Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, poprawi ona dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantuje Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej. Ma to przyciągnąć turystów i wielbicieli windsurfingu.