Przełom w sporze z Niemcami? Jest decyzja ws. rozbudowy portu w Świnoujściu

Neutralny 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Po co duze lotnisko w Polsce jak jest w Berlinie i Monachium, po co duzy port w Polsce jak jest w Hamburgu i Bremen, po co przekop Mierzeji Wislanej jak jest Kanal Kilonski w Niemczech , po co w Posce Stocznie jak sa w Hamburgu i Rostoku itd. itp. Glosujcie za PO to zostaniecie niewolnikami Niemiec.