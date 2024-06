Putin przybył do Wietnamu. Wsparcie od energii po broń

Współpraca od energii po broń

Współpraca z Rosją jest istotna dla Wietnamu, mimo że nie jest to główny partner handlowy. Jak zauważą Bloomberg, wietnamski eksport do Rosji w zeszłym roku wyniósł niecałe 2 mld dol w porównaniu do 97 mld dol do USA. Jednak Moskwa ma wciąż wiele do zaoferowania.