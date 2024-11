Rachunki za wodę i ścieki. Chcą ważnej zmiany. Jest już projekt ustawy

Samorządy wypiją z mieszkańców ostatnią kroplę krwi rachunkami za wodę. No i słowo o instytucji Wody Polskie. Powstała ona tylko po to by zaspokoić finansowe żądania różnych typów powiązanych z PISem. Instytucja zatrudnia ok 6 tys osób w całym kraju, koszt jej utrzymania to 1.2 mld zł rocznie. Zawiedli podczas powodzi i ze złotą Algą w Odrze więc po co ich utrzymywać?