Ranking najbardziej wpływowych osób dla polskiej gospodarki w 2020 r.

"Doszliśmy do wniosku, że żadne metody kwantytatywne nie są w stanie oddać iście humanistycznej natury wpływu na gospodarkę. Cytowalność lub udział w konferencjach jest często wynikiem dużych budżetów marketingowych, co nie zawsze koresponduje z faktycznym wpływem na zmiany i procesy; te w dużej mierze odbywają się za kulisami. Dokonują ich twórcy prawa, politycy mający silną pozycję czy też prezesi firm, które mają duży udział w rynku swojej branży”, mówi Krzysztof Berenda z ekonomicznej redakcji RMF FM.

Osoby, które znalazły się w rankingu, to inspiratorzy zmian legislacyjnych, ich twórcy, polscy i zagraniczni politycy, ale także duzi pracodawcy, liderzy podmiotów, które kształtują poszczególne branże, naukowcy i researcherzy, którzy mają wpływ na trendy filozofii przyjmowanej przy kształtowaniu gospodarki czy też prowadzeniu firm, lobbyści, inwestorzy , przedstawiciele znaczących spółek giełdowych oraz osoby kierujące instytucjami realizującymi politykę rządu . Udział trzech niezależnych redakcji na co dzień zajmujących się śledzeniem i analizą procesów gospodarczych jest gwarancją rzetelności finalnego produktu.

Celem powstawania rankingów jest zwiększenie transparentności życia społeczno-gospodarczego i taką również funkcję ma spełniać ta lista. Chodzi o to, aby opinia publiczna w łatwy i czytelny sposób zyskała informację na temat postaci mających kluczowy wpływ na polską gospodarkę. Powstanie rankingu oznaczało dziesiątki godzin dyskusji o poszczególne miejsca na listach, a także o to, czy daną osobę w ogóle uwzględnić.

“Podczas niejednego spotkania każdą z pozycji kilkukrotnie omówiliśmy i za każdą z nich stoją argumenty, które musiały przekonać wszystkich uczestników dyskusji. Przy każdej z nich pojawiały się różnice zdań i wielokrotnie musieliśmy na nowo definiować sobie, co w danym przypadku oznacza wpływowość i w jaki sposób ją zrelatywizować względem innych osób na liście, które przecież wszystkie są z innych światów i inaczej oddziałują na rzeczywistość. Poświęciliśmy na to dużo czasu, mamy jednak poczucie, że to była inwestycja konieczna do stworzenia wartościowego produktu”, uważa Sebastian Ogórek, redaktor naczelny serwisu money.pl.