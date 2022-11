Regionalne sery, wina i drony. Tym Dolny Śląsk chce podbić Koreę

W Korei nigdy nie mówi się "nie"

- Tutaj robi się interesy zupełnie inaczej niż w Europie. Jest ustalona hierarchia, dlatego proces decyzyjny może trwać długo. Jednocześnie Koreańczycy oczekują od innych szybkiej reakcji. Do osiągnięcia zamierzonego celu potrzeba czasu. Jeżeli komuś się wydaje, że jedno spotkanie biznesowe wystarczy, to może się rozczarować - ostrzega Anna Łagodzińska.

- Rozmowy z partnerami, których poznajemy bliżej, mogą przeciągnąć się w cały proces zapraszania na kolację, obiad – to ma duże znaczenie w nawiązywaniu osobistych kontaktów. Często spotkania te są zakrapiane, ale dobre jedzenie i dobry napitek to od wiek wieków był dobry instrument porozumienia - opowiada Piotr Ostaszewski.

Regionalne wina i sery mają podbić Półwysep Koreański

- Nawiązywanie kontaktów biznesowych z Koreańskim Stowarzyszeniem Importerów będzie prawdopodobnie początkiem nowej drogi w budowaniu wzajemnych relacji. Niezwykle ważne jest to, że Dolny Śląsk jest pierwszym polskim regionem, który wchodzi w relacje niepaństwowe a regionalne z innymi krajami. To, co mnie ucieszyło to to, że dolnośląskie firmy mogą skutecznie konkurować z podobnymi projektami koreańskimi - mówi radna Koalicji Obywatelskiej.