Rekonstrukcja rządu. Sellin: ministerstw gospodarczych będzie mniej

- Z zapowiedzi publicznych wynika, że rekonstrukcja będzie i pójdzie to w kierunku zmniejszenia liczby ministerstw. Ministerstwa gospodarcze, których jest dużo, mogą podlegać konsolidacji - powiedział Jarosław Sellin. Dodał też, że on sam "chce się dostosować do decyzji przywódczych".

W mediach pojawiały się także spekulacje o możliwej konsolidacji resortów. Wśród gospodarczych, o których już oficjalnie powiedział Sellin, mogłoby dojść do połączenia na powrót ministerstw środowiska oraz klimatu. Kolejny możliwy ruch to likwidacja resortu finansów (opuszczonego przez Kościńskiego) i włączenie go do ministerstwa rozwoju, którym obecnie kieruje Jadwiga Emilewicz.