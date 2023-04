Rekord wydatków na zbrojenia. Europa tyle nie wydawała od upadku komunizmu

O sprawie pisze "Rzeczpospolita", która powołuje się na dane Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI). Instytut ten monitoruje dane o wydatkach na siły zbrojne od 1949 r. Do tej pory jednak jeszcze nie zanotował takiego skoku, jaki miał miejsce w Ukrainie w 2022 r. Nakłady zaatakowanego przez Rosję państwa skoczyły o 640 proc. Przy jednoczesnym załamaniu się gospodarki daje to już 34 proc. proc PKB tego kraju (rok wcześniej było to 3,2 proc.), czyli 44 mld dol.