Rekordowe wydatki na obronność. Tak świat się zbroi

Rosną wydatki na wojsko

"Wzrosty były spowodowane pogarszającym się sytuacją związaną z bezpieczeństwem, szczególnie w Europie oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, gdzie odnotowano duże wzrosty, podobnie jak w niektórych kluczowych krajach azjatyckich. Ponadto łagodzenie inflacji pozwoliło wielu krajom inwestować w nowe możliwości, a nie tylko pokrywać wyższe koszty operacyjne i płace. Jedynym regionem, w którym nie odnotowano realnych wzrostów, była Afryka Subsaharyjska, gdzie wydatki na obronność spadły o 3,7 proc." - pisze w najnowszym opracowaniu International Institute for Strategic Studies.

W NATO dyskusja na temat pieniędzy

Szef NATO Mark Rutte powiedział, że choć debata jest na wczesnym etapie, to spodziewa się, że nowe zobowiązanie Sojuszu w sprawie wydatków na obronność wyniesie ponad 3 proc. PKB.

Szef polskiego MON powiedział w Brukseli, że Polska, która w 2025 r. przeznaczy na ten cel 4,7 proc. PKB, jest wzorem dla innych państw - co podkreślił w środę szef Pentagonu Pete Hegseth. Dodał jednak, że jako minister "stąpa twardo po ziemi" i zdaje sobie sprawę z tego, że szybkie podniesienie wydatków może być dla wielu państw niemożliwe. "Nie da się z dnia na dzień podnieść poprzeczki z 2 proc. PKB do 5 proc. PKB, skoro część państw nie była w stanie w ciągu dekady podskoczyć z 1,5 proc. do 2 proc." - zauważył minister.