Rekordowe wyniki Rheinmetall. Niemiecki producent uzbrojenia prognozuje silny wzrost zamówień

Rheinmetall, niemiecki producent broni, osiągnął imponujące wzrosty we wszystkich kluczowych wskaźnikach finansowych za rok 2024. Sprzedaż w segmencie obronnym wzrosła aż o 50 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Według prognoz, w bieżącym roku segment ten ma urosnąć o kolejne 35-40 proc. Ubiegłoroczny boom sprzedażowy przełożył się na rekordowy zysk operacyjny, który wzrósł o 61 proc. do poziomu 1,48 miliarda euro.