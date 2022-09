Rewolucja w Chinach. Zatwierdzono wziewną szczepionkę na Covid-19

Nowa wersja szczepionki przeciwko Covid-19 została wyprodukowana przez CanSino Biologics Inc. z siedzibą w Tianjin. Wykorzystuje ona technologię podobną do tradycyjnych preparatów produkcji AstraZeneca i Johnson & Johnson, czyli iniekcji osłabionego wirusa w celu wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej organizmu. Od momentu zatwierdzenia szczepionki do użytku, akcje firmy wzrosły w Hongkongu o 14,5 proc.