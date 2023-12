Rewolucja w ZUS. Nowy rząd składa ważną deklarację

- Jesteście bohaterami, jesteście solą naszej ziemi, będziemy o was dbać - tak do przedsiębiorców w trakcie wystąpienia w Sejmie, po expose Donalda Tuska zwracał się wicepremier, lider Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nowy rząd zapowiada zmiany. Ucieszą się przedsiębiorcy

Według wstępnych szacunków będzie to kosztować budżet ok. 11 mld zł. Właśnie tyle pieniędzy przedsiębiorcy zapłacili za chorobowe swoich pracowników w 2022 r. Teraz te pieniądze pokryje ZUS, co oznacza, że będzie musiał na to znaleźć środki. A rząd zasila ZUS bezpośrednio z budżetu państwa.