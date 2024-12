Rewolucja w zwolnieniach lekarskich. Będzie można pracować, ale to nie wszystko

Zmiany w L4. Oto szczegóły

Chory na L4 będzie mógł wykonywać "incydentalne czynności". Ministerstwo tłumaczy, że chodzi o taką pracę, "której zaniechanie mogłoby prowadzić m.in. do znacznych strat finansowych dla pracodawcy czy kontrahenta". Jeżeli zmiany wejdą w życie, to pracownik na L4 - bez groźby, że ZUS nie wypłaci mu pieniędzy - będzie mógł odebrać np. telefon od szefa, podpisać fakturę czy odpisać na służbowego e-maila.

Nowością ma być również umożliwienie pracy w trakcie zwolnienia - w przypadku, gdy składki odprowadzane są przez co najmniej dwóch płatników. Jeśli zwolnienie uniemożliwia nam świadczenie pracy w jednej firmie, ale już w innej nie jest dla nas przeszkodą ze względu na rodzaj pracy i potwierdzi to lekarz - wtedy będziemy mogli zarówno pobierać zasiłek chorobowy z pierwszego tytułu, a z drugiego pracować .

Będzie można wyjechać za granicę

W trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim nadal nie będzie można wyjechać na wakacje, ale dopuszczalny będzie wyjazd za granicę, np. na leczenie czy po to, by skorzystać z opieki ze strony rodziny przebywającej poza Polską. Jednak konieczne będzie uzasadnienie lekarza w tej sprawie.

Do tej pory, gdy ZUS przyłapał w trakcie kontroli pracownika na L4 świadczącego inną pracę, to pozbawiał go zasiłku za cały okres zwolnienia.