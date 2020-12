Rodzina 500+ z problemami. W sklepie kupić można za nie coraz mniej

Rodzina 500+ niejedno ma w tej chwili imię. Na Śląsku to "Rodzina 453+", na Mazowszu "Rodzina 451+", a w Lubuskim ledwo "Rodzina 448+". Ceny rosną w ostatnich miesiącach wyjątkowo mocno. A 500 zł to nie to samo co niemal cztery lata temu. Rodzice powinni pamiętać o przyszłorocznych terminach - wracają bowiem coroczne wnioski o świadczenie.