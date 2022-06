Rosja kontra wschodnia flanka NATO. Jaki jest gospodarczy potencjał obu stron?

Rosyjska gospodarka cierpi przez wojnę

"Gospodarka Rosji imploduje"

"Rosyjska gospodarka imploduje. Przewidujemy załamanie PKB o 30 proc. do końca 2022 roku " - ostrzega Robin Brooks , główny ekonomista The Institute of International Finance (IIF), organizacji zrzeszającej ponad 400 największych instytucji finansowych z całego świata.

"Ten eksport spadł o ponad 50 proc. w kwietniu 2022 roku" - poinformował Brooks. Jest to porównanie rok do roku, a więc do kwietnia 2021. Na końcu pokazanego przez niego wykresu widać wyraźny spadek eksportu z 20 krajów do Rosji - z poziomu około 17-18 mld dolarów do nieco ponad 6 mld dolarów.