Rosja odgraża się, że z powodu sankcji będzie sprzedawać ropę za pomocą "nowych narzędzi"

- Nadchodzą trudniejsze warunki. Mimo to nadal sprzedajemy ropę i będziemy to robić. Są oczywiście nowe narzędzia, nowe mechanizmy ubezpieczeń, interakcji między firmami. Zmieniają się również główni gracze na rynku, tacy jak handlowcy - powiedział wicepremier Rosji Aleksander Nowak, cytowany przez agencję RIA Nowosti.

Rosja szuka sposobu jak ominąć sankcje

Europa nie chce rosyjskie ropy

Od poniedziałku 5 grudnia rosyjska ropa naftowa nie może być sprowadzana drogą morską do Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. To kolejny mechanizm sankcyjny, który ma ograniczyć zyski Federacji Rosyjskiej ze sprzedaży czarnego surowca

Funkcjonowanie mechanizmu pułapu cenowego będzie poddawane przeglądowi co dwa miesiące i dostosowywane do rozwoju sytuacji na rynku, tak by limit był co najmniej 5 proc. poniżej średniej ceny rynkowej rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych, obliczonej na podstawie danych dostarczonych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA).