Rosja rzuciła się na Ukrainę, a to ma swoje konsekwencje. On zbije na nich fortunę

Aliko Dangote to najbogatszy człowiek Afryki. Majątek nigeryjskiego biznesmena wycenia się na 14 mld dol. netto. Dangote Group to imperium przemysłu spożywczego. Handluje produktami spożywczymi i nawozami. Jego spółki zajmują się też produkcją cementu, frachtem, telekomunikacją.

Największa fabryka nawozów w Afryce

I to właśnie nawozy będą głównym motorem wzrostu jego firmy w nadchodzących miesiącach. Bo uruchomił właśnie, jak donosi CNN, największą na całym kontynencie afrykańskim fabrykę nawozów. 500 hektarów powierzchni nieopodal Lagos (największe miasto i dawna stolica Nigerii). Przedsięwzięcie kosztowało go 2,5 mld dol., zakład ma być w stanie wytwarzać 3 mln ton nawozów rocznie (głównie mocznik i amoniak). Ma dać 5 mld dol. przychodu w przyszłym roku.

Kryzysy się nakładają

Bo świat przeżywa obecnie kryzys żywnościowy, a to, co teraz obserwujemy, to w zasadzie tylko wstęp do właściwego kryzysu. Choćby dlatego, że oba Rosja i Ukraina razem są jednymi z największych spiżarni świata. Według UN Comtrade oba kraje razem odpowiadają za przeszło 10 proc. globalnych dostaw zboża, 13 proc. dostaw kukurydzy i przeszło 50 proc. oleju słonecznikowego. Przez sankcje i wojnę ten sezon będzie gorszy.