Rosja zaprzepaściła swoją szansę. Prognozy dla gospodarki są tragiczne

Mocna zmiana perspektyw gospodarczych dla Rosji

Po silnym odbiciu w 2021 r. wzrost gospodarczy Rosji spowolnił na początku 2022 r., a PKB w pierwszym kwartale wzrosło jedynie o 3,5 proc. rok do roku (r/r), w porównaniu z 5 proc. r/r osiągniętymi w ostatnich miesiącach 2021 r. Badacze, którzy przed wojną zakładali, że rosyjska gospodarka będzie prosperować, zrewidowali swoje prognozy. Analitycy CEIC wskazują na możliwy spadek PKB o ok. 8 proc. Natomiast eksperci Oxford Economist spodziewają się recesji nie tylko w 2022 r., ale także w 2023 r., oczekując spadku PKB odpowiednio o 10,9 proc. i 3,3 proc.

Inflacja najwyższa od 24 lat

Pierwsze sankcje zostały nałożone na Rosję już w lutym i przyczyniły się do wzrostu inflacji oraz osłabienia rubla. Analitycy CEIC z ISI Emerging Markets Group przypominają jednak, że jest to narzędzie długoterminowego wpływu i Rosja najbardziej odczuje izolację gospodarczą najprawdopodobniej dopiero za parę lat.

Deficyt fiskalny i pustki w kasie państwa

Bloomberg - najgorszego scenariusza udało się uniknąć

W szczególności eksperci z JP Morgan i Citigroup skorygowały swoje prognozy spadku PKB w Rosji w 2022 r. odpowiednio do 3,5 proc. i 5,5 proc. Wcześniej wynosiły one odpowiednio 7 proc. i 9,6 proc. Mówiono wtedy, że Rosji grozi spowolnienie gospodarcze, które stanie się "najgłębszym kryzysem tego pokolenia".

PIE: duży problem dla Putina

W opinii PIE Rosję może spotkać podobny los co Grecję, której zadłużenie na początku minionej dekady wyniosło 150 proc. i pojawiły się problemy z obsługą długu. "Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Unia Europejska udzieliły pomocy finansowej, która była uzależniona od reform gospodarczych. Grecki rząd był zmuszony ciąć wydatki i zwiększyć wpływy do budżetu. To spowodowało silne skurczenie się gospodarki i ogromny wzrost bezrobocia" - przypomnieli eksperci PIE. "Grecja do dziś mierzy się z konsekwencjami tych problemów – bezrobocie wciąż sięga 13 proc., kraj osiąga zdecydowanie słabszy wzrost gospodarczy niż inne państwa UE. W podobnej sytuacji może znaleźć się rosyjska gospodarka" - wskazują specjaliści PIE.