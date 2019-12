Rośnie liczba firm ogłaszających upadłość. Eksperci przewidują, że będzie gorzej

Specjaliści Coface wskazują, że taki stan rzeczy wywołuje zależność polskiej gospodarki od zagranicznych, na których spowolnienie widać od dłuższego czasu. Chociaż eksport Polski do strefy euro wciąż rośnie (od stycznia do października 2019 roku wyniósł 196,6 mln euro - o 5,3 proc. więcej niż rok wcześniej), to jednak pogarsza się kondycja eksporterów. A to właśnie w tym sektorze najczęściej ogłaszane są upadłości spółek.