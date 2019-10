Rośnie rynek gier, rośnie Totalizator Sportowy. Branża rozrywkowa w rozkwicie

Inwestycje zawdzięczamy świetnej renomie rodzimych programistów, a także światowemu rozwojowi technologii. Obecnie próg wstępu na ten rynek jest mocno obniżony w stosunku do tego, z czym musiała zmagać się pierwsza globalna marka gamingowa z Polski - CD Projekt.

– Dostępne silniki do gier są znacznie tańsze. Mamy też do czynienia z rewolucją w dystrybucji. Masz świetny pomysł? Możesz łatwiej trafić na dużą platformę dystrybucyjną – przekonywał w Rzeszowie Mateusz Wrześniak, prezes Movie Games.

Rynek mocno się rozwija, a to oznacza, że to idealny moment na wsparcie, nie tylko żeby się nie zatrzymać, ale też wyprzedzić inne kraje. Jest na to realna szansa również w dziedzinie esportu.