Rosyjski gaz płynie do Unii. Widoczny wzrost importu

Uniezależnianie od Rosji w toku

Unijna komisarz ds. energii Kadri Simson przypomniała podczas konferencji, że wcześniej UE importowała z Rosji 150 mld m sześc. gazu rocznie, a obecnie jest to ok. 50 mld m sześc. Komisja Europejska jest przekonana, że całkowite zaprzestanie kupowania rosyjskiego gazu jest możliwe bez osłabienia bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Z raportu wynika jednak, że udział gazu rosyjskiego w unijnym imporcie od stycznia do czerwca 2024 r. wyniósł 18 proc., co stanowi wzrost w porównaniu do całego 2023 roku.

Zmiana trendu w 2024 roku. Dlaczego płynie więcej gazu z Rosji?

Zapytana o przyczyny tego wzrostu oraz o to, czy traktuje to jako osobistą porażkę, Kadri Simson odpowiedziała, że gaz z Rosji jeszcze nie został objęty pełnymi sankcjami. Przypomniała, że niektóre państwa członkowskie, które nie mają dostępu do morza, nadal otrzymują surowiec z Rosji za pomocą rurociągów. Dodała również, że państwa członkowskie mają narzędzia do ograniczenia dostępu statków z rosyjskim LNG do unijnego rynku.