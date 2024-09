Rusza Forum Ekonomiczne 2024 w Karpaczu

Forum Ekonomiczne w Karpaczu. 6 tysięcy gości

- W skład najważniejszych wydarzeń wchodzą przede wszystkim Forum Cyberbezpieczeństwa, Forum Ochrony Zdrowia czy Forum Gospodarki Żywnościowej. Będzie także Forum Sztucznej Inteligencji, które organizujemy we współpracy z uczelniami. Jest to niezwykle istotny temat, ponieważ sztuczna inteligencja i zmiany z nią związane to jest dzisiaj największe wyzwanie - mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.