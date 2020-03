Ryanair odwołuje kolejne loty do i z Włoch

Ryanair odwołuje kolejne loty do Włoch do 8 kwietnia. Ma to związek z wprowadzonymi przed włoski rząd ograniczeniami w poruszaniu się – informuje spółka w komunikacie. Już wcześniej zadecydował o odwołaniu części lotów z powodu śladowego zainteresowania pasażerów kierunkiem włoskim.

W poniedziałek 2 marca irlandzki przewoźnik poinformował o odwołaniu 25 proc. lotów do i z Włoch w okresie od 17 marca do 8 kwietnia. Przewoźnik nie spodziewa się, aby odwołania wpłynęły na wyniki finansowe firmy. - Obecnie skupiamy się na minimalizowaniu ryzyka dla naszych pracowników i pasażerów. Wszyscy zainteresowani klienci zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach harmonogramu co najmniej 14 dni przed wylotem - mówi Michael O’Leary z Ryanaira.

Siatkę lotów ograniczają tez inne linie latające z Polski do Włoch.Wizz Air niemal dwa tygodnie temu odwołał część rejsów. LOT zawiesił wszystkie rejsy do Włoch do 12 marca. Linie ograniczają też loty np. do Izraela.

