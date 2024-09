Milioner z PiS zatrzymany przez CBA. Oto majątek Czarneckiego

Majątek zatrzymanego byłego europosła PiS

Zatrzymany przez CBA były europoseł PiS posiada także 90-metrowy domek letniskowy, który wyceniono na 220 tys. zł, i mieszkaniem w Belgii o powierzchni 120 metrów kw., którego wartość to 210 tys. euro (ok. 895 tys. zł). Czarnecki wraz z żoną, która również została zatrzymana przez CBA, jest także właścicielem 250-metrowej działki, której wartość wynosi 100 tys. zł. Ryszard Czarnecki zaoszczędził 306 tys. zł, 220 tys. euro (937 tys. zł) i 10 tys. dolarów (ok. 40 tys. zł).

Europoseł posiada także akcje warte 78 tys. zł. Jego oszczędności w 2019 r. były skromniejsze i wynosiły 86 tys. zł, ok. 1,5 tys. dolarów oraz 131 tys. euro (558 tys. zł). W 2023 r. za pracę w europarlamencie Ryszard Czarnecki zarobił 120 tys. euro brutto, co po odjęciu podatków daje ok. 94 tys. euro, czyli ok. 400 tys. zł. Dodatkowo Cz. posada Range Rovera Velarem z 2018 r. wartym 205 tys. zł, a dzięki działalności w Polskim Związku Piłki Siatkowej zarobił 177 tys. zł.