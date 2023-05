Rząd chce przyspieszyć z inwestycjami. Szykuje się rewolucja. Postanowienia nie będzie można zaskarżyć

Dziennik informuje, że nowe przepisy z założenia mają usprawnić przygotowania do ważnych inwestycji, np. niektórych dróg czy elektrowni jądrowej.

Zmiany w przepisach. Chodzi o ważne inwestycje

- Ta ustawa cofa nas do epoki PRL. Wtedy budowało się mało, drogo, długo i źle, a władza wskazywała palcem, gdzie i co ma powstać. To też grozi kolejną awanturą na szczeblu Unii Europejskiej - mówi dla dziennika Robert Chwiałkowski z fundacji Dla Biebrzy.