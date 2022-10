Rząd przedłuży obniżkę podatku VAT na energię? Decyzja w najbliższych tygodniach

Rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się do kwestii cen energii. Pytany o VAT powiedział, że nie ma jeszcze żadnej decyzji w tym obszarze, rząd ogłosi ją zapewne na przełomie listopada i grudnia. Do końca roku obowiązuje tzw. tarcza antyinflacyjna, w ramach której m.in. VAT na energię został obniżony do 5 proc.