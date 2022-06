Rząd przyjął założenia budżetu na 2023 rok. Spodziewa się drastycznego spadku inflacji

We wtorek (14 czerwca) Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu na przyszły rok. Wynika z nich, że 2022 r. ma zakończyć się z inflacją na średnim poziomie 9,1 proc. Rząd prognozuje, że w 2023 r. dynamika wzrostu cen będzie niższa. Spaść ma do średniego pułapu 7,8 proc. Przypomnijmy, iż obecnie wynosi blisko 14 proc.