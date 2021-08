Rząd ukrywa część długu? Ekonomista resortu finansów: zarzut bezpodstawny

- Wszyscy ekonomiści wiedzą, że budżet państwa i mierniki z nim związane nie mają żadnego znaczenia dla oceny finansów państwa jako całości - mówił w rozmowie z money.pl dr Sławomir Dudek. Do budżetu państwa nie wlicza się bowiem wydatków z funduszy centralnych, jak np. państwowych funduszy celowych, agencji, fundacji czy instytutów. Co na to Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów? - Często podkreśla się, że statystyki zadłużenia według metodyki unijnej i według metodyki krajowej rozeszły się. To wynika przede wszystkim z tego, że większość tych środków, które przekazujemy na ratowanie przedsiębiorstw i miejsc pracy, zostało przekazane przez BGK albo PFR. To środki, które wchodzą w sektor finansów publicznych w rozumieniu unijnym, ale nie według metodyki krajowej - mówił w programie "Money. To się liczy" Czernicki. - Dlatego zarzut, że w ten sposób obchodzimy krajowe reguły fiskalne, nie dostrzega tego, że bez takiego ruchu wsparcie, które...