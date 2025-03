Rząd zapowiada zbrojenia. Ale branża hutnicza mówi o "końcu ery"

Premier przed rozpoczęciem posiedzenia rządu zwrócił się do wiceszefa MON Cezarego Tomczyka w sprawie konieczności przyspieszenia prac nad projektem ustawy o szczególnych zasadach inwestycji w obronność. Zaznaczył, że rozmawiał już o tej sprawie z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Tusk dodał też, że wspomniany projekt ustawy "powinien nam bardzo ułatwić i uprościć inwestowanie we wszystko, co związane jest z obronnością, przemysłem obronnym".

Polska chce produkować więcej broni

Natomiast w listopadzie ubiegłego roku Tusk zapowiedział powstanie fabryki nitrocelulozy i prochów wielobazowych do amunicji. Jak pisał serwis tech.wp.pl - obecnie produkcją amunicji artyleryjskiej w Polsce zajmują się w zasadzie dwie firmy . "Pierwszą produkującą pociski artyleryjskie kalibru natowskiego są Zakłady Metalowe Dezamet S.A., a drugą zakłady MESKO S.A. produkujące artyleryjskie pociski kal. 122 mm i 152 mm dla systemów poradzieckich. Firma miała jednak przestawić się na zachodni kaliber 155 mm, którego produkcja w 2023 r. sięgała 5 tys. pocisków" - czytamy.

Wiceszef aktywów państwowych Robert Kropiwnicki mówił po wznowieniu produkcji, że częstochowska huta "to absolutnie kluczowy i strategiczny zakład dla polskiego przemysłu metalurgicznego , bo bez tych blach grubych zarówno przemysł obronny, jak i przemysł stoczniowy czy rozwijający się przemysł energetyczny - myślę głównie o offshorach - będzie miał dużo trudniej". - To jest absolutnie zakład strategiczny i o tym również rozmawiamy na poziomie rządowym, żeby chronić tego typu przemysł, tego typu zakłady przed takimi niezbyt szczęśliwymi przejęciami przez inny kapitał - wskazał Kropiwnicki.

"Wielka szansa"

- Przejęcie przez Skarb Państwa huty w Częstochowie to wielka szansa. W Polsce brakuje strategicznej koncepcji wykorzystania polskiej stali do produkcji sprzętu wojskowego, a huta daje takie możliwości. Jednak wśród rządzących nie ma woli, żebyśmy stali się poważnym graczem na tym rynku w Europie. Polska zbrojeniówka kupuje stal ze Szwecji i Danii - oceniał kilka miesięcy temu gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

- Gen. Skrzypczak dodawał, że "bez politycznego wsparcia branża nie ma żadnych szans". - Rząd musi zrozumieć, że hutnictwo to sektor strategiczny, który zadecyduje o potencjale Polski i powodzeniu naszych programów zbrojeniowych . Stal musi być polska, a nie obca. A teraz kupujemy stal od duńskiej firmy DanSteel, która bierze stal z Rosji, walcuje ją i sprzedaje naszej zbrojeniówce. W dużej części polski przemysł zbrojeniowy i stoczniowy korzysta ze stali rosyjskiej - ocenił gen. Skrzypczak.

Przedstawiciele polskiej branży hutniczej wystosowali list otwarty do premiera Donalda Tuska, w którym apelują o zmianę kryteriów zamówień publicznych i większą ochronę unijnych producentów stali. Sygnatariusze, w tym m.in. Ferrum, Alchemia, Stalprofil i Izostal, podkreślają, że obecne przepisy pozwalają na masowy import stali spoza UE, co prowadzi do upadku polskich zakładów i wzrostu bezrobocia - informuje portal wnp.pl.