Są nowe dane z polskich sklepów. Słodko-gorzki odczyt

W okresie styczeń-listopad 2024 roku sprzedaż zwiększyła się o 2,7 proc. rok do roku, co kontrastuje ze spadkiem o 2,4 proc. w analogicznym okresie 2023 roku - wynika z piątkowego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego.

Dynamiczny rozwój branży motoryzacyjnej

Sektor paliwowy również zanotował dodatnią dynamikę - sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych wzrosła o 4,1 proc. rok do roku. Jednocześnie w grupie o największym udziale w całkowitej sprzedaży detalicznej - żywność, napoje i wyroby tytoniowe - zaobserwowano nieznaczny spadek o 0,2 proc.

Zmiana trendów w handlu internetowym

W listopadzie 2024 roku wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących spadła o 6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Udział handlu internetowego w całkowitej sprzedaży detalicznej zmniejszył się z 11,7 proc. do 10,7 proc.

W kategorii prasa i książki udział sprzedaży internetowej spadł z 30,9 proc. do 27,5 proc. Odwrotną tendencję zaobserwowano w branży tekstylnej, gdzie udział e-commerce wzrósł z 24,5 proc. do 27,3 proc. Również w segmencie meble, RTV i AGD odnotowano wzrost udziału sprzedaży internetowej - z 20,8 proc. do 21,3 proc.