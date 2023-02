Sąd zdecydował. Będzie areszt tymczasowy dla szefa Pracodawców RP

Szef Pracodawców RP Rafał Baniak i dwóch innych przedsiębiorców trafią do aresztu tymczasowego. Z wnioskiem prokuratury w tej sprawie zgodził się sąd. To oznacza, że były wiceminister gospodarki czy skarbu trafi do sądu na co najmniej trzy miesiące. Prokuratorzy zarzucają mu przyjęcie niemal 5 mln łapówki.