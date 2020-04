Samorządy szukają oszczędności. Ucierpią na tym szkoły

To będzie bardzo trudny rok dla polskich szkół i nic też nie wskazuje na to, by kolejny miał być łatwiejszy. Samorządy wprowadzają cięcia w oświacie, co odczują uczniowie – bo będzie m.in. mniej zajęć dodatkowych oraz nauczyciele, którzy zarobią mniej.

